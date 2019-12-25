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Дрозденко открыл 25-й памятный знак на Невском пятачке
Сегодня, 12:15
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Дрозденко открыл 25-й памятный знак на Невском пятачке

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Мемориал посвятили 346 жителям Челябинской области, погибшим в боях за Ленинград.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко на Невском пятачке открыл 25-й памятный знак, посвященный 346 жителям Челябинской области, погибшим в боях за Ленинград. Церемония состоялась на  Интернациональной аллее Памяти и Славы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На торжество пригласили жителей Челябинска, они стали активными участниками акции. Они отдали дань памяти своим дедам и прадедам. 

Отметим, что на этой неделе на территории Невского пятачка установили памятные знаки солдатам из Липецкой и Костромской областей, которые героически погибли в боях за Ленинград.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала подготовка к "Диктанту Победы".

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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