Дрозденко открыл 25-й памятный знак на Невском пятачке

Мемориал посвятили 346 жителям Челябинской области, погибшим в боях за Ленинград.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко на Невском пятачке открыл 25-й памятный знак, посвященный 346 жителям Челябинской области, погибшим в боях за Ленинград. Церемония состоялась на Интернациональной аллее Памяти и Славы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На торжество пригласили жителей Челябинска, они стали активными участниками акции. Они отдали дань памяти своим дедам и прадедам.

Отметим, что на этой неделе на территории Невского пятачка установили памятные знаки солдатам из Липецкой и Костромской областей, которые героически погибли в боях за Ленинград.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала подготовка к "Диктанту Победы".

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области