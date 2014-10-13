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В Петербурге стартовала подготовка к "Диктанту Победы"
Сегодня, 21:00
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В Петербурге стартовала подготовка к "Диктанту Победы"

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Акцию проведут 3 сентября.

В городе на Неве началась подготовка к ежегодной международной патриотической акции "Диктант Победы". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на координатора мероприятия Серу Сергееву. 

Регистрацией площадок Петербург занялся 1 июня. Проект пройдет на территории  "Ленрезерва", Музея истории подводных сил им. А.И. Маринеско, Мариинского дворца и Военно-Патриотического парка "Патриот" в Кронштадте.

Акцию проведут 3 сентября. В ней могут принять участие все желающие. Напомним, в рамках проекта на тысячах площадок в России и за рубежом респонденты отвечают на вопросы о Великой Отечественной войне и Великой Победе. 

Ранее на Piter.tv: с 9 по 11 июня в Петербурге проведут Международный фестиваль цветов.

Фото: ВКонтакте / Диктант Победы

Теги: диктант победы, знания горожан о вов, история, подготовка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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