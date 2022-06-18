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На Невском пятачке окрыли мемориальную стелу в память о воинах-забайкальцах

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а гранитной стеле написан отрывок из стихотворения "Обелиск памяти" Арсалана Жамбалова.

Монумент в память о воинах-забайкальцах, погибших в годы Великой Отечественной войны под Ленинградом, появился на Интернациональной аллее памяти на Невском пятачке. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области. 

Эта территория только недавно стала оживать, на протяжении многих лет здесь даже ничего не росло. Каждый год мы проводим на этом месте захоронения бойцов, которых находим в ленингралской земле до сих пор. <...> Советский солдат не имел национальности: он был и бурятом, и украинцем, и белорусом, и грузином. Спасибо забайкальцам за то, что вы чтите память своих героев, а мы будем за ней ухаживать.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

На гранитной стеле написан отрывок из стихотворения "Обелиск памяти" Арсалана Жамбалова – ветерана Великой Отечественной войны, писателя, переводчика, журналиста, народного поэта Республики Бурятия: 

Пусть тускнеет от времени бронза,

не тускнеет от времени память

о героях, прошедших сквозь грозы,

за свободу Отечества павших.

Дополняет композицию металлическая гильза. 

На прошлой неделе в Петербурге в больнице № 2 открыли мемориальный комплекс подвигу врачей. Он – о подвигах медицинских работников в Великую Отечественную и в блокаду, о вкладе в спасение человеческих жизней, отметил автор памятника. 

Фото и видео: администрация Ленобласти

Теги: мемпориал, невский пятачок
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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