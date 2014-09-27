В Музее Победы покажут кинокартину о герое "Невского пятачка" Михаиле Зорине

Начало сеанса запланировано на 11:00 в воскресенье, 8 мая.

В Музее Победы покажут фильм о Михаиле Зорине, который является героем "Невского пятачка". Режиссером кинокартины стал стал Петр Корягин. Показ пройдет в рамках "Майского фестиваля правильного кино". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Показ состоится в воскресенье, 8 мая. Военно-исторический фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!" посвятили ветерану Великой Отечественной войны - последнему дожившему до наших дней связисту первого состава легендарного 330-го стрелкового полка, который сражался на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда.

Начало сеанса запланировано на 11:00. В рамках кинопоказа состоится встреча с режиссером Петром Корягиным.

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