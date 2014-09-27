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В Музее Победы покажут кинокартину о герое "Невского пятачка" Михаиле Зорине
Сегодня, 13:55
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В Музее Победы покажут кинокартину о герое "Невского пятачка" Михаиле Зорине

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Начало сеанса запланировано на 11:00 в воскресенье, 8 мая.

В Музее Победы покажут фильм о Михаиле Зорине, который является героем "Невского пятачка". Режиссером кинокартины стал стал Петр Корягин. Показ пройдет в рамках "Майского фестиваля правильного кино". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Показ состоится в воскресенье, 8 мая. Военно-исторический фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!" посвятили ветерану Великой Отечественной войны - последнему дожившему до наших дней связисту первого состава легендарного 330-го стрелкового полка, который сражался на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда. 

Начало сеанса запланировано на 11:00. В рамках кинопоказа состоится встреча с режиссером Петром Корягиным. 

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Фото: Pexels

Теги: великая отечественная война, история, михаил зорин, музей победы, невский пятачок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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