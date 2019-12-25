Взрывотехники проверят Дворцовую площадь перед Парадом Победы

Приедут на мероприятие и кинологи, которые вместе со специально обученными собаками осмотрят главную площадь Северной столицы.

Перед Парадом Победы, который состоится 9 мая, саперы осмотрят Дворцовую площадь на наличие взрывоопасных предметов. Специалисты проверят свыше 5 тыс. квадратных метров, включая пути движения техники. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург" со ссылкой на Минобороны РФ.

Приедут на мероприятие и кинологи, которые вместе со специально обученными собаками осмотрят главную площадь Северной столицы.

Напомним, Парад Победы и его репетиции перекроют дороги в центре Петербурга. Так, Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой до Невского, Невский от Садовой до Дворцового проезда, а также Адмиралтейская набережная будут перекрыты 8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 09:00 до 12:30.

Фото: Piter.TV