Парад Победы и его репетиции перекроют дороги в центре Петербурга

Первые ограничения начнут действовать 26 апреля.

В пресс-службе комитета по транспорту предупредили об ограничениях движения транспорта на время проведения репетиций и самого парада Победы к 9 мая.

Движение перекроют 28 апреля и 5 мая с 14:00 до 18:30, 7 мая с 07:00 до 12:30 по следующим адресам:

Также будет не проехать с 9 мая с 15:00 до 12:30 9 мая по:

Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой до Невского, Невский от Садовой до Дворцового проезда, а также Адмиралтейская набережная будут перекрыты 8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 09:00 до 12:30.

Водителей просят обратить внимание, что с 26 апреля нельзя будет делать остановку и парковаться на участке набережной реки Мойки, участке Миллионной улицы и проезду вдоль дома №4 и дома №6-8 по Дворцовой площади.

Фото: Piter.tv