Петербургские таксисты назвали "Невский проспект" неудобным

Водители Санкт-Петербурга назвали самые "нелюбимые" места.

Водители Петербурга назвали самый неудобный участок города для таксистов. Им оказался Невский проспект: от Дворцовой площади до площади Восстания. Об этом сообщает "Петербургский Дневник". 20 процентов опрошенных водителей такси отметили, что Невский проспект является самым неудобным местом для высадки пассажиров.

Также таксисты подчеркнули отдаленные районы Санкт-Петербурга. Девяткино, Петергоф, Сестрорецк и другие не комфортны тем, что после доставки пассажира в дальний район трудно найти заказ обратно - до Петербурга.

Следующим коварным местом оказался Васильевский остров, а после Петроградский район. По мнению водителей на Петроградской стороне высадка пассажиров происходит проблематично, с этим согласились 11%. И только 7% участников опроса высказались негативно о Крестовском острове.