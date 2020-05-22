  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:57
86
matveyvn
Код вставки плеера

Невролог предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина

0 0

Причина в том, что у многих тяжёлых пациентов с COVID-19 проявляются неврологические симптомы.

Невролог предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина и посоветовала им парацетамол для сбивания температуры. Мнением поделилась заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента России Ирина Вереютина.

По её словам, при лечении новой коронавирусной инфекции неприемлемы нестероидные противовоспалительные средства, которыми являются анальгин и аспирин. Причина в том, что у многих тяжёлых пациентов с COVID-19 проявляются неврологические симптомы — например, головокружение и головная боль.

Ранее Мурашко обозначил сроки появления вакцины от коронавируса.

Видео: ВКонтакте/ Управление делами Президента РФ ONLINE

Теги: коронавирус, лечение коронавируса, невролог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии