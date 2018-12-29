Сотни петербуржцев выстроились в огромную очередь возле Дворца Бракосочетания №1

В этот момент другие пытаются подать заявление онлайн через портал Госуслуг, однако сайт висит.

Во вторник, 15 января, в петербургских дворцах и ЗАГСах открылся прием заявлений на апрель-декабрь 2019 года. Возле Дворца Бракосочетания №1 на Английской набережной выстроилась огромная очередь. Люди простояли всю ночь, а некоторые и несколько дней, чтобы успеть записаться на желаемую дату. В сети появилось видео с места событий.

Пока одни женихи и невесты мерзнут в очереди, другие пытаются подать заявление через портал Госуслуг. Однако сайт висит и не подает никаких признаков жизни.

Корреспондент Piter.TV дозвонился до техподдержки. Специалисты сказали, что сегодня, 15 января, в связи с большой нагрузкой рассчитывать на Госуслуги не стоит. О перебоях на сайте сообщили и в официальной группе Дворца "ВКонтакте".

Отметим, что самыми желанными датами для свадьбы в этом году стали 9 и 19 сентября.

Ранее мы писали, что Эрмитаж изменил день бесплатного посещения. Около музея собралась огромная очередь.

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