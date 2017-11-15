Неуправляемая фура снесла пешеходов и врезалась в стену в Златоусте Челябинской области

В сети появилось фото и видео с места трагедии.

Сегодня, 15 ноября, в Златоусте Челябинской области произошла жуткая трагедия: неуправляемый грузовик вылетел на тротуар, сбил пешеходов и врезался в стену здания.

Около 8 часов утра по местному времени на пересечении улиц Ленина и Калинина грузовик "Фотон" совершил наезд и трех пешеходов. Два пешехода от полученных травм скончались на месте. Третий пострадавший госпитализирован в больницу с травмами различной тяжести. Сообщается, что женщина находится в тяжелом состоянии. У нее диагностированы политравма, множественные переломы, перелом черепа и ушиб легкого.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением грузовика.

Видео: Александр Пасманик

Фото: ВК, Типичный Златоуст