Максим Пекарский покинул пост главы Златоуста

Врио главы в городе будет выбран 30 мая.

Глава российского города Златоуст Максим Пекарский объявил о своем уходе в отставку. Видеообращение мэра опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Чиновник счел такое решение "важным и непростым". Он поблагодарил всех, кто был рядом с ним на протяжении пяти лет его работы на посту градоначальника. Известно, что Максим Пекарский сложил должностные полномочия досрочно, так как до окончания его полномочий оставалось полгода.

Напомним, что Пекарский имеет 18-летний опыт службы в органах внутренних дел. В городской мэрии он работал в периоде с 2015 по 2019 годов заместителем главы. Затем чиновник ушел в коммерческую организацию, но с 2019 года был избран местными депутатами на пост главы. В администрации Златоуста отметили, что губернатор Алексей Текслер поддержал намерение Максима Пекарского сложить полномочия по собственному желанию. В настоящее время заявление об отставке направлено в совет депутатов городского округа. Документ будет рассматриваться на пленарном заседании от 30 мая. В этот же день представительный законодательный орган назначит временно исполняющего обязанности главы.

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Фото и видео: Вконтакте / Максим Пекарский