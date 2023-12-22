В Челябинской области загорелся деревообрабатывающий цех

Люди успели самостоятельно эвакуироваться из здания.

На территории российского города Златоусте в Челябинской области спасатели тушат деревообрабатывающий цех. Соответствующее заявление сделали специалисты пресс-службы ГУ МЧС по региону. Известно, что огонь успел распространиться на кровлю административно-бытового здания. Общая площадь возгорания превысила одну тысячу квадратных метров. ранее сообщалось о том, что пламя охватило территорию в 500 квадратных метров. На текущий момент сведений о пострадавших нет.

Силы и средства наращиваются. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. пресс-служба ГУ МЧС по региону

На проспекте Героев в Петербурге горела комната.

Фото и видео: ГУ МЧС России