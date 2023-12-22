На проспекте Героев горела комната

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Красносельском районе 12 января произошел пожар. На проспекте Героев в доме № 18 загорелась комната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:38. В однокомнатной квартире пламя охватило два квадратных метра.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Однако жильцы потушили возгорание до прибытия пожарных.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv