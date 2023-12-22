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На проспекте Героев горела комната
Сегодня, 9:03
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На проспекте Героев горела комната

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Красносельском районе 12 января произошел пожар. На проспекте Героев в доме № 18 загорелась комната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:38. В однокомнатной квартире пламя охватило два квадратных метра.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Однако жильцы потушили возгорание до прибытия пожарных.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: в Кудрово подросток отравился таблетками от депрессии.

Фото: Piter.tv

Теги: горела комната, мчс, проспект героев, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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