На проспекте Героев горела комната

В Красносельском районе 12 января произошел пожар. На проспекте Героев в доме № 18 загорелась комната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:38. В однокомнатной квартире пламя охватило два квадратных метра.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Однако жильцы потушили возгорание до прибытия пожарных.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.
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Фото: Piter.tv
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