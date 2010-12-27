На улице Руднева‍ избили до смерти нетрезвую петербурженку

От полученных травм днем ранее в больнице скончалась 40-летняя петербурженка. Об этом сообщают городские СМИ.
Женщина скончалась в понедельник, 10 сентября, больнице "Святого Георгия". Незадолго до этого ее избитую нашли на улице Руднева. Когда женщину доставили в больницу, врачи диагностировали у нее множество травм, в том числе травмы живота. Помимо этого, у петербурженки были выявлены острая сердечная недостаточность и тромбоэмболия.
По факту произошедшего проводится проверка, в првооохранительных органах отмечают, что неизвестный избил женщину, когда она была в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее пенсионер умер после избиения в собственной квартире на Наличной улице.
Фото: Piter.tv