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На улице Руднева‍ избили до смерти нетрезвую петербурженку
Сегодня, 11:42
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nastya960
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На улице Руднева‍ избили до смерти нетрезвую петербурженку

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Женщину избил неизвестный.

От полученных травм днем ранее в больнице скончалась 40-летняя петербурженка. Об этом сообщают городские СМИ.

Женщина скончалась в понедельник, 10 сентября, больнице "Святого Георгия". Незадолго до этого ее избитую нашли на улице Руднева. Когда женщину доставили в больницу, врачи диагностировали у нее множество травм, в том числе травмы живота. Помимо этого, у петербурженки были выявлены острая сердечная недостаточность и тромбоэмболия.

По факту произошедшего проводится проверка, в првооохранительных органах отмечают, что неизвестный избил женщину, когда она была в состоянии алкогольного опьянения. 

Ранее пенсионер умер после избиения в собственной квартире на Наличной улице.

Фото: Piter.tv 

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Теги: избиение , улица руднева
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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