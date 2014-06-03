Нетрезвый водитель устроил погоню с полицией в Ленобласти

Пострадал сотрудник ДПС.

В садоводстве "Пятиречье" Ломоносовского района сотрудники ГИБДД задержали 34-летнего жителя Карелии, который в состоянии алкогольного опьянения устроил опасную погоню с полицейскими.

Инцидент произошел на Речной улице, где инспекторы остановили автомобиль Hyundai Solaris за нарушение ПДД. Водитель с явными признаками опьянения отказался выходить из машины, заблокировал двери и при попытке скрыться — зацепил сотрудника ДПС. После короткого преследования нарушитель бросил автомобиль и попытался убежать через дворы, но был задержан.

В отношении мужчины, ранее неоднократно судимого, составлены административные протоколы за нарушение ПДД и мелкое хулиганство. Пострадавший полицейский получил медицинскую помощь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП с участием более 15 автомобилей произошло под Гатчиной.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области