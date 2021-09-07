Нетрезвый мужчина упал на нож на севере Петербурга

Пострадавшего доставили в больницу с ранами бедра.

Вечером вторника, 23 августа, в экстренные службы поступило сообщение от жителя дома по проспекту Сизова в Приморском районе о том, что его знакомый сильно поранился при падении. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего 1986 года рождения обнаружили на месте происшествия в состоянии сильного алкогольного опьянения и множественными ножевыми ранениями бедра. Во время госпитализации мужчина пояснил, что по собственной неосторожности упал на нож. Претензий к приятелю или к кому-либо ещё он не имеет, поэтому заявление писать не стал.

Состояние доставленного в больницу гражданина оценивается как тяжёлое.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец получил 7 лет колонии за заказные нападения.

Фото: Piter.TV