Нетрезвый петербуржец сломал нос сотруднику метро. Его ждёт суд

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительный акт в отношении 26-летнего петербуржца. Он обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, обвиняемый 22 сентября 2024 года был остановлен на станции метро "Площадь Мужества" инспектором транспортной безопасности Петербургского метрополитена. Мужчина был слишком пьян для самостоятельных поездок в подземке.

Обвиняемому не понравился такой поворот событий, и не менее четырех раз ударил кулаками в лицо инспектора. Медики диагностировали потерпевшему перелом носа и множественные гематомы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv