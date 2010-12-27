Жертва алкоголизма: петербурженка выпала с 3-го этажа на проспекте Металлистов

50-летняя петербурженка получила серьезные травмы.

В Калининском районе Петербурга немолодая женщина со следами сильного алкогольного опьянения упала с балкона на 3-м этаже. ЧП случилось днем 11 апреля на проспекте Металлистов. Как сообщает "Оперативное прикрытие", петербурженку с сотрясением мозга и множественными переломами нашли в 16 часов соседи. Женщина лежала на земле и не могла подняться на ноги.

Жители дома № 63 по проспекту Металлистов не растерялись и вызвали скорую помощь. Неотложка доставила пострадавшую в военно-полевую хирургию ВМА. Врачи диагностировали у петербурженки множественные травмы, шоковое состояние и перелом черепной кости.

Уже известно, что несчастная выпала из балкона собственной квартиры на высоте 3-го этажа. Соседи и полиция зашли в дом пострадавшей и обнаружили там десятки пустых бутылок из-под водки и пива. Жильцы пожаловались на соседку: 50-летняя петербурженка вела асоциальный образ жизни и часто устраивала пьянки. Судя по всему, и в этой историей причиной ее падения стал алкоголь.

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Фото: Piter.TV