Трупы "кремированных" собак в Горелово до сих пор не убрали

Петербургская ветеринарная служба, которая обещает гуманное усыпление животных, накрылась медным тазом.

В Санкт-Петербурге накануне прогремела история о том, как домашних породистых собак выкинули в канаву. При этом хозяева заплатили деньги ветеринарной службе за кремацию. Тела четвероногих обнаружили недалеко от муниципального округа Горелово Красносельского района, вблизи железнодорожной станции "Ульянка". Об этом рассказала местная жительница Олеся П., чей муж нашел трупы 6 собак.

Несмотря на то, что жуткая новость облетела весь интернет, трупы собак до сих пор не убраны. Жители города, которые обнаружили жуткую картину обращались в специальную службу, однако, по состоянию на поздний вечер 11 апреля все осталось по-прежнему. Останется надеется, что сегодня, 12 апреля ситуация изменится.

Единственное чего добились, так это того, что телефоны в усыпалке, в которую обращалась хозяйка риджбека, более не работают. Собак никто не вывез и похоже не собирается. Сейчас буду звонить выяснять. Олеся П.

Также стоит отметить, что корреспондент Piter.tv звонил в частную ветеринарную службы, куда обратились хозяева собак, чтобы кремировать питомцев, но телефонные звонки игнорировались. Кроме того, сайт ветслужбы, который обещает "Гуманное усыпление на дому" резко перестал функционировать. Совпадение? Вряд ли.

Фото: скриншот, ДТП и ЧП Санкт-Петербург