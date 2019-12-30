Нетиевский назвал причины ухода из "Уральских пельменей"

"Давайте называть вещи своими именами — моих бывших коллег задавила жаба".

Бывшая звезда "Уральских пельменей", в прошлом директор коллектива Сергей Нетиевский обвинил участников объединения в зависти из-за его успеха. В разговоре с "Телепрограммой" он объяснил, за что коллеги затаили на него обиду.

Давайте называть вещи своими именами — моих бывших коллег задавила жаба. Сергей Нетиевский

Артист отметил, что это произошло из-за того, что он единственный из коллектива, кто уехал в Москву. Там он стал продюсером.

Это огромный объем труда. Они же, отработав съемку, уезжали путешествовать за границу и к своим семьям в Екатеринбург. Сергей Нетиевский

По словам Нетиевского, он всем честно выплачивал гонорары, но ему пришлось покинуть шоу из-за "неадекватного поведения коллег и текущего руководителя "Уральских пельменей" Евгения Орлова". Орлов в свою очередь такие обвинения назвал необоснованными.

Нетиевский был директором шоу "Уральские пельмени" с 2009 по 2015 год.

Ранее актеры "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе.

Фото: Instagram/ netievskiy_official