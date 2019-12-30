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nastya960

Нетиевский назвал причины ухода из "Уральских пельменей"

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"Давайте называть вещи своими именами — моих бывших коллег задавила жаба".

Бывшая звезда "Уральских пельменей", в прошлом директор коллектива Сергей Нетиевский обвинил участников объединения в зависти из-за его успеха. В разговоре с "Телепрограммой" он объяснил, за что коллеги затаили на него обиду.

Давайте называть вещи своими именами — моих бывших коллег задавила жаба.

Сергей Нетиевский

Артист отметил, что это произошло из-за того, что он единственный из коллектива, кто уехал в Москву. Там он стал продюсером.

Это огромный объем труда. Они же, отработав съемку, уезжали путешествовать за границу и к своим семьям в Екатеринбург.

Сергей Нетиевский

По словам Нетиевского, он всем честно выплачивал гонорары, но ему пришлось покинуть шоу из-за "неадекватного поведения коллег и текущего руководителя "Уральских пельменей" Евгения Орлова". Орлов в свою очередь такие обвинения назвал необоснованными.

Нетиевский был директором шоу "Уральские пельмени" с 2009 по 2015 год.

Ранее актеры "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе.  

Фото: Instagram/ netievskiy_official

 

Теги: сергей нетиевский, уральские пельмени
Категории: Лента новостей, Новости России,

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