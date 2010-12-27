Главным персонажем станет незаконнорожденный сын Зевса.

Netflix выпустит мультсериал по мотивам мифов Древней Греции. Об этом сообщает Deadline.

Авторами сценария и шоураннерами проекта выступят Чарли и Влас Парлапанидесы, которые известны по таким проектам, как "Тетрадь смерти" и "Война богов: Бессмертные".

Центральным персонажем восьмисерийных "Богов и героев" станет незаконнорожденный сын Зевса.

Актерами озвучания назначены Джейсон ОʼMара, Мэми Гаммер, Крис Диамантопулос, Дерек Филлипс, Джессика Хенвик и другие. Режиссер — Джон Дердериан. Дата выхода "Богов и героев" пока не называется.

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Фото:Netflix, pixabay