Netflix создаст раздел с компьютерными играми

Пост вице-президента по разработке игр займет Майк Верду.

Компания Netflix собирается создать раздел с компьютерными играми. Как сообщает Bloomberg, для этого компания на работу пригласила Майка Верду. Он ранее занимал должность вице-президента по AR/VR-контенту Facebook.

Отмечается, что Майк Верду займет должность вице-президента по разработке игр. По мнению источников, в ближайшем будущем портал сформирует команду IT-специалистов.

По информации издания, компания хочет создать конкуренцию Apple и привлечь новых подписчиков. Причем у Apple еть раздел с видеоиграми. Предполагается, что видеоигры появятся в библиотеке Netflix в следующем году.

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