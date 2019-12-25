Netflix создаст раздел с компьютерными играми

Компания Netflix собирается создать раздел с компьютерными играми. Как сообщает Bloomberg, для этого компания на работу пригласила Майка Верду. Он ранее занимал должность вице-президента по AR/VR-контенту Facebook.
Отмечается, что Майк Верду займет должность вице-президента по разработке игр. По мнению источников, в ближайшем будущем портал сформирует команду IT-специалистов.
По информации издания, компания хочет создать конкуренцию Apple и привлечь новых подписчиков. Причем у Apple еть раздел с видеоиграми. Предполагается, что видеоигры появятся в библиотеке Netflix в следующем году.
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Фото: pixabay
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