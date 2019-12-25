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Netflix снимет сериал про Конана-варвара
Сегодня, 9:09
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IRINA_CHALKINA

Netflix снимет сериал про Конана-варвара

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Продюсерами сериала станут Фредрик Малмберг и Марк Уиллер.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что стриминговый сервис Netflix намерен переснять сериал про Конана-варвара. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что сервис уже выкупил права на использование литературных произведений. Отмечается, что Netflix может на основе этого договора создавать игровые и анимационные ленты.

Продюсерами сериала станут Фредрик Малмберг и Марк Уиллер. Планируется, что проект станет частью вселенной фильмов по знаменитым историям.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix анонсировал старт съёмок "Песочного человека" от Нила Геймана.

Фото:кадр из фильма

Теги: netflix, конан-варвар
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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