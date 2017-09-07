К фильму "Пролетая над гнездом кукушки" снимут сериал-приквел

Netflix покажет сериал "Рэтчед", который будет снят по роману "Пролетая над гнездом кукушки". Съемки приквела начнутся в 2018 году.

Американский видеосервис Netflix снимет сериал под названием "Рэтчед" – приквел к фильму и роману "Пролетая над гнездом кукушки".

Продюсером сериала будет американский сценарист, продюсер и режиссёр Райан Мерфи. Стало известно, что в сериал поделят на 2 сезона, в каждом из них будет по 9 серий. Главную роль медсестры Милдред Рэтчед исполнит американская актриса Сара Полсон. Американский актер и продюсер Майкл Дуглас, который продюсировал классическую экранизацию романа в 1975 году, также примет участие в производстве проекта.

Первые серии приквела покажут 1947 год. Зрители смогут проследить превращение среднестатистической медсестры Милдред в авторитетную личность, которой она стала в романе 1962 года и его экранизации. Съемки проекта начнутся в следующем году.

Напомним, роман Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" - создан в 1962 году. В 1975 году вышла премьера экранизации книги, где в главной роли Джек Николсон. Фильм получил несколько премий "Оскар", а также "Золотых глобусов".

В Сюжете фильма Рэндл Патрик МакМерфи сымитировав помешательство в надежде избежать тюремного заключения, попадает в психиатрическую клинику. Там суровая и авторитетная сестра Милдред Рэтчед правит всеми, порядок клиники держится на ней. МакМерфи поражается тому, что прочие пациенты смирились с происходящим, а некоторые вовсе добровольно пришли в лечебницу, прячась от пугающего внешнего мира. Тогда он решается на бунт в клинике в одиночку. Поднять бунт ему все же удалось, а победить устроенную систему - нет.

Видео: YouTube - Video Cinema - Films

Фото: "ВК" - "Пролетая над гнездом кукушки"