Премьера — 18 сентября на Netflix.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры приквела "Пролетая над гнездом кукушки". Об этом сообщает Indiewire.

Сериал получил название "Рэтчед". В сюжете история про медсестру Милдред Рэтчед из "Пролетая над гнездом кукушки". Зрители увидят как менялся характер главной героини от первых лет в психиатрической клинике до более позднего периода.

Главная роль досталась Сар Полсон, которая известна по проекту "Американская история ужасов". Также в сериале появятся Шэрон Стоун, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Кори Столл и Синтия Никсон.

Премьера ожидается 18 сентября на Netflix.

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Фото:Netflix