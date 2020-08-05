В среду, 5 августа, стало известно о том, что Netflix снимет экранизацию игры Beyond Good & Evil. Об этом сообщает сообщает The Hollywood Reporter.
Известно, что режиссером проекта выступит Роб Леттеррман, который работал над проектами "Детектив Пикачу" и "Монстры против пришельцев". Также в производстве экранизации игры будет задействована студия Ubisoft Film & Television.
Игра "Beyond Good & Evil" вышла в 2003 году. В центре сюжета история заговора инопланетных захватчиков, который раскрывает фотожурналистка Джейд.
Дата выхода фильма пока не сообщается.
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Видео:Entertainment Access/YT
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