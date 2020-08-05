В США премьера фильма по-прежнему намечена на 28 августа, а в России — 3 сентября.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что в сети появился новый тизер "Новых мутантов". Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios.

В сюжете история о группе молодых мутантов, которые против воли содержатся в закрытом заведении, которое напоминает тюрьму. В итоге главные герои устраивают побег.

В фильме снялась звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и актриса Аня Тейлор-Джой, которая известна зрителям по фильму "Сплит". Также в киноленте появятся Звезда "Очень странных дел" Чарли Хитон. Режиссёром фильма выступил Джош Бун.

Премьера в США анонсирована на 28 августа, а в России 3 сентября.

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Видео:20th Century Studios/YT