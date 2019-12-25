Netflix приостановил съёмки второго сезона сериала "Ведьмак"

Вся съёмочная команда проходит очередную проверку на заболевание.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что из-за коронавируса снова приостановлены сьемки второго сезона сериала "Ведьмак". Об этом сообщает издание Deadline.

Как оказалось, Netflix приостановила съемки из-за нескольких позитивных тестов на коронавирус. Теперь вся съёмочная команда проходит проверку на заболевание. Отмечается, что подтвержденные случаи не затронули основных актеров.

Напомним, что премьера первого сезона сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что "Хэллоуин Хьюби" с Адамом Сэндлером стал самым популярным фильмом Netflix в 2020 году.

Фото:кадр из сериала