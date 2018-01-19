Мировая премьера состоится 4 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Покинутые". Шоураннером проекта выступил Курт Саттер.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших в США в 1854 году. В центре истории будут две противоборствующих семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города.

В главных ролях сыграли Лина Хили, Джиллиан Андерсон, Ник Робинсон и Лукас Тилл. Мировая премьера состоится 4 декабря.

Видео: YouTube / Netflix