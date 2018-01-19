Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Покинутые". Шоураннером проекта выступил Курт Саттер.
Сюжет расскажет о событиях, произошедших в США в 1854 году. В центре истории будут две противоборствующих семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города.
В главных ролях сыграли Лина Хили, Джиллиан Андерсон, Ник Робинсон и Лукас Тилл. Мировая премьера состоится 4 декабря.
Видео: YouTube / Netflix
