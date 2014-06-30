Netflix представил трейлер сериала "Его и ее"

Мировая премьера состоится 8 января 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала "Его и ее". Шоураннером проекта выступил Ди Джонсон.

Сюжет основан на одноименном романе писательницы Элис Фини. В центре истории окажется ведущая новостей Анна. Героиня случайно узнает об убийстве в ее родном городе Далонеге. Она пытается найти ответы. Это вызывает недоверие у детектива Джека Харпера. Тот подозревает Анну в причастности к преступлению.

В главных ролях сыграли Джон Бернтал ("Каратель", "Ветренная река") и Тесса Томпсон ("Мир Дикого запада", "Тор: Рагнарек"). Мировая премьера состоится 8 января 2026 года.

Видео: YouTube / Netflix