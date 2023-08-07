Мировая премьера состоится 17 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультфильма "Свинтусы". Режиссером проекта выступил Фил Джонсон.

Сюжет основан на одноименном романе Роальда Даля и рассказывает про мистера и миссис Свин, самых подлых людей на свете. Их единственной радостью в жизни было разномастное издевательство друг над другом. Они собираются открыть в своем городе самый нелепый парк развлечений. Их планам намерены помешать двое детей и семейство волшебных обезьян.

Роли озвучили Джонни Вегас, Марго Мартиндейл, Эмилия Кларк, Алан Тьюдик, Натали Портман и другие. Мировая премьера состоится 17 октября.

Видео: YouTube / Netflix