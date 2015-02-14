Мировая премьера состоится 28 августа.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Клуб убийств по четвергам". Режиссером картины выступил Крис Коламбус.

Сюжет основан на одноименной книге Ричарда Османа. В центре истории окажется группа из четырех пожилых людей, которые расследуют убийство местного строителя неподалеку от дома престарелых.

В главных ролях сыграли Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри. Мировая премьера состоится 28 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Семья напрокат".

Видео: YouTube / Netflix