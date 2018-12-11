Netflix представил тизер второго сезона "Игры в кальмара"

Дата выхода второго сезона неизвестна.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Шоураннером проекта выступил Хван Дон Хек.

Сериал продолжит историю Сон Ки Хуна, победителя тайных игр на выживания. Некоторые из персонажей первого сезона вернутся к своим ролям. Также в тизере показали новых героев. Дата выхода второго сезона неизвестна.

Отметим, что "Игра кальмара" стала одним из главных хитов Netflix после выхода в 2021 году.

Ранее Netflix показал тизер пятого сезона сериала "Ты".

Видео: YouTube / Netflix