Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма "Дом динамита". Режиссером проекта выступила Кэтрин Бигелоу.

Сюжет картины расскажет о мощном ракетном ударе, который собираются нанести по США. Власти страны пытаются разобраться в том, кто это сделал, и как ответить на угрозу.

В главных ролях сыграли Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон и Джаред Харрис. Мировая премьера состоится 24 октября.

