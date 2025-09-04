  1. Главная
Сегодня, 7:45
Netflix представил тизер фильма "Дом динамита"

Мировая премьера состоится 24 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма "Дом динамита". Режиссером проекта выступила Кэтрин Бигелоу.

Сюжет картины расскажет о мощном ракетном ударе, который собираются нанести по США. Власти страны пытаются разобраться в том, кто это сделал, и как ответить на угрозу.

В главных ролях сыграли Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон и Джаред Харрис. Мировая премьера состоится 24 октября.

Ранее Netflix представил трейлер сериала "Дом Гинннесса".

Видео: YouTube / Netflix

