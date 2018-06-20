Netflix выпустил трейлер фильма о концерте Бейонсе

Компания Netflix выпустила трейлер документального фильма "Homecoming: A Film By Beyoncé", посвященной выступлению американской R"n"B певицы Бейонсе на фестивале Coachella в 2018 году.
Это интимный, глубокий взгляд на знаменитое шоу Бейонсе на Coachella раскрывает эмоциональный путь от творческой концепции к культурному движению.
– говорится в аннотации к ролику.
Выступление артистки зрители и музыкальные критики оценили очень высоко и признали одним из самых выдающихся в истории музыки. Премьера документалки запланирована на 17 апреля.
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Видео: Netflix
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