Netflix опубликовал документальную короткометражку о "Ведьмаке"

Документальная лента уже доступна для просмотра всем подписчикам стрим-платформы.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в сети появилась документальная короткометражка о "Ведьмаке". Фильм опубликован на стриминговом сервисе Netflix.

Документальный фильм включает в себя эксклюзивные видеоматериалы со съемочной площадки, рассказы о постановке трюков и комментарии Лорена Шмидта Хиссрика и основного актерского состава. Фильм длится 32 минуты и доступен всем подписчикам стрим-платформы.

Напомним, что съемки второго сезона "Ведьмака" начались в феврале, а затем были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Когда работы продолжатся, пока что не известно.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер драмы "Аммонит" с Кейт Уинслет.

Видео:Netflix/YT