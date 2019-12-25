При этом отдельной платформы Netflix в России не будет.

Netflix локализует сервис в России. Оператором компании на территории РФ выступит "Национальная медиагруппа". Об этом пишет РБК со ссылкой на её генерального директора - Ольгу Паскину.

В данный момент американская и российские компании ведут работу по локализации известного сервиса.

Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. Ольга Паскина, генеральный директор "Национальной медиагруппы"

Источники РБК при этом рассказывают, что отдельной платформы Netflix в России не будет. Российским зрителям в общем сервисе станут доступны русские субтитры и озвучка.

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