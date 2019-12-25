  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Netflix добавит на свою платформу видеоигры
Сегодня, 14:02
116
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Netflix добавит на свою платформу видеоигры

0 0

Первыми будут выходить проекты для смартфонов.

Стриминговый сервис Netflix объявил, что он намерен выйти на рынок видеоигр. Об этом говорится в отчете руководства компании для акционеров.

Так, сервис рассматривает видеиогры как новую категорию контента. Так, у платформы уже был опыт интерактивного контента ("Черное зеркало: Брандашмыг" и игра-дополнение к сериалу "Очень странные дела").

Отмечается, что новая категория контента станет доступна для всех подписчиков.

Ранее мы писали, что в России от коронавируса скочнались более 150 тыс. человек. 

Фото: pixabay 

Теги: netflix, netflix видеоигры
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии