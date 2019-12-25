Netflix добавит на свою платформу видеоигры

Первыми будут выходить проекты для смартфонов.

Стриминговый сервис Netflix объявил, что он намерен выйти на рынок видеоигр. Об этом говорится в отчете руководства компании для акционеров.

Так, сервис рассматривает видеиогры как новую категорию контента. Так, у платформы уже был опыт интерактивного контента ("Черное зеркало: Брандашмыг" и игра-дополнение к сериалу "Очень странные дела").

Отмечается, что новая категория контента станет доступна для всех подписчиков.

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