Количество смертей от коронавируса в стране превысило 150 тысяч

Петербург удерживает вторую позицию в антитопе.

В среду, 21 июля, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что за последние сутки в России от коронавируса скончались 783 человека. Накануне было зафиксировано 784 летальных исхода – статистика встала на месте.

В Петербурге наблюдается прирост: 103 умерших за сутки против 98 человек днем ранее. В антитопе Северная столица удерживает второе место по этому показателю. На первом месте располагается Москва – там от коронавируса погибло 104 человека.

За все время пандемии в России умерло 150 705 человек.

Также за сутки в России выявили 23 704 новых случая коронавируса. В Петербурге зафиксировали 1 939 случаев за 24 часа.

Ранее мы писали, что главврач петербургской больницы назвала новые симптомы коронавируса.

Фото: Piter.tv