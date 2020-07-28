Сериал будет называться «Ведьмак: Происхождение».

Во вторник, 28 июля, стало известно о том, что Netflix анонсировал спин-офф сериала "Ведьмак". Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Twitter.

Сериал будет называться "Ведьмак: Происхождение". Его действие развернется за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. Зрители узнают о том, как появились ведьмаки.

Шоураннером выступит сценарист первого сезона "Ведьмака" Деклан де Бара. Актерский состав пока держится в секрете.

Ранее мы сообщали о том, что Marvel намерена снять фильм о новом "умном" Халке.

Видео:Netflix/YouTube