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Netflix анонсировал спин-офф сериала "Ведьмак"

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Сериал будет называться «Ведьмак: Происхождение».

Во вторник, 28 июля, стало известно о том, что Netflix анонсировал спин-офф сериала "Ведьмак". Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Twitter.

Сериал будет называться "Ведьмак: Происхождение". Его действие развернется  за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. Зрители узнают о том, как появились ведьмаки. 

Шоураннером выступит сценарист первого сезона "Ведьмака" Деклан де Бара. Актерский состав пока держится в секрете. 

Ранее мы сообщали о том, что Marvel намерена снять фильм о новом "умном" Халке.

Видео:Netflix/YouTube

Теги: netflix, ведьмак
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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