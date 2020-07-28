Никаких сроков относительно премьеры сольника про Халка сейчас не называется.

Во вторник, 28 июля, стало известно о том, что Marvel намерена снять фильм о новом "умном" Халке. Об этом сообщает портал Deadline.

По данным инсайдеров, в настоящий момент Marvel пытается договориться с Universal о правах на Халка. Стоит отметить, что в предыдущих фильмах его использовали лишь, как второстепенного персонажа. Предполагается, что сюжет сольного фильма про Халка сосредоточится на событиях, произошедших между событиями фильмов "Мстители: Война Бесконечности" и "Мстители: Финал".

Пока студия Marvel никаких официальных заявлений не давала.

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Видео: LPRIDGE/YT