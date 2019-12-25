Несмотря на сильный снегопад в Петербурге, аэропорт Пулково работает

Службы аэропорта ведут активную уборку снега на взлётно-посадочной полосе.

Накрывший Санкт-Петербург сильный снегопад не повлиял на работу международного аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет воздушной гаванью.

Аэропорт Пулково работает штатно. Погода не оказывает влияния на операционную деятельность. Обслуживание самолётов осуществляется согласно расписанию. Аэропорт Пулково

Для обеспечения бесперебойной работы все необходимые службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности. Специальная снегоуборочная техника в круглосуточном режиме очищает от снега взлётно-посадочную полосу (ВПП), рулёжные дорожки и перрон, где осуществляется стоянка и обслуживание воздушных судов.

На текущий момент вылеты и прилёты выполняются по расписанию, массовых задержек или отмен рейсов из-за непогоды не зафиксировано. В аэропорту напоминают пассажирам, что в зимний период погодная ситуация может меняться быстро, и рекомендуют уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков или на официальном сайте Пулково.

Фото: Piter.TV