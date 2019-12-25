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Несколько обвиняемых порезали себе руку на заседании в судах Петербурга
Сегодня, 16:49
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Несколько обвиняемых порезали себе руку на заседании в судах Петербурга

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После инцидента обвиняемых поместили в СИЗО.

На этой неделе в Петербурге, 29 сентября, подсудимый порезал себе руку во время заседания во Фрунзенском районном суде. О происшествии Piter.TV узнал от источника. Такая же ситуация произошла в этот день и в Невском районном суде.

В первом случае 20-летний обвиняемый за незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ порезал себе руку с помощью бритвы. В другом случае 38-летний мужчина обвинялся в насильственных действиях сексуального характера и использовал для получения увечий пластиковый предмет. Об находились за оградительным барьером-решеткой. В удовлетворительном состоянии мужчин поместили в СИЗО №1. 

Фото: Piter.TV

Теги: заседание суда, сизо, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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