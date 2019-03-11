Видео: на Софийской овощебазе задержали несколько десятков мигрантов

Официальные данные с рейда озвучат позднее.

В понедельник, 11 марта, правоохранительные органы Санкт-Петербурга провели рейд на Софийской овощебазе во Фрунзенском районе. В ходе проверки были задержаны несколько десятков людей, передает "Фонтанка".

В ГУ МВД России факт проверки подтвердили и сообщили, что ее результаты будут озвучены завтра, 12 марта. В социальных сетях пользователи опубликовали видеоролик, на котором запечатлены несколько десятков машин полиции, возвращающиеся после рейда.





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