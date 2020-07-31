Нерпа Шлиссик уплыл от людей со второй попытки

Ранее, после первого выпуска на волю, животное решило вернуться к людям.

Со второго раза ладожскую нерпу по имени Шлиссик все-таки удалось выпустить в акваторию. Дело в том, что ранее животное не захотело находиться в воде и выползло на берег.

В течение недели сотрудники "Фонда балтийской нерпы" попытались превратить его во "взрослого".

За время прошедшее после первой попытки выпуска мы его хорошенько повзрослили, подержали в группе нерп (если Крошика можно считать нерпой, конечно), поохотили за живыми карасями и т.д.

Для Шлиссика выбрали берег в ладожских шхерах, так как животное боится открытых пространств и все время пытается спрятаться куда-то. Первые 15 минут, после того, как его вытащили из клетки, он не шевелился.

Со второй нерпой ― самкой Морозовой ― никаких проблем не возникло. Она легко попрощалась со своими временными хозяевами.

Видео: "Водоканал Санкт-Петербурга"

Фото: vk.com/sealrescue