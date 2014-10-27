Неравнодушное видео из Красноярска: Спасение собаки из колодца попало на видео

Собака просидела в заточении несколько дней и сильно исхудала

Неравнодушные жители города Красноярска спасли собаку, которая упала в заброшенный колодец.

Дмитрий Походяев и Шерзот Махсудов обнаружили в глубоком колодце скулящую собаку возле дороги у дома 73 "А" по улице Энергетиков. Мужчины не прошли мимо, а решили спасти собаку, вызволив ту из заточения. Пока ждали спасателей, они успокаивали пса и кидали ему еду. Судя по всему, собака провела в колодце не один день, так как сильно исхудала и мучилась от жажды.

Когда собаку сотрудники МЧС подняли наверх, собака радостно виляла хвостом и поблагодарила своих спасителей.

Видео: ВК, Я живу в Красноярске