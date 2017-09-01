Непривычные пробки появились в Петербурге 1 сентября

На дорогах Северной столицы в пятницу, 1 сентября, наблюдались необычные пробки. Заторы могут быть связаны с началом осени и возвращением людей из отпусков.

Осень в Петербурге началась с загруженных дорог. В пятницу, 1 сентября, на улицах города отмечаются необычные заторы. С утра аналитики "Яндекс.Пробки" сообщали о пятибалльных пробках, что на балл выше обычного показателя для утра буднего дня.

Около полудня затор наблюдается на внутренней стороне КАД около Большого Обуховского моста. Длинна затора составляет почти 7,7 километров. Она растянулась от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Это самая длинная пробка для данного времени суток.

Также в 11.40 лотное движение можно было наблюдать на Литейном и Загородном проспектах. На подъездах к Литейному мосту фиксируются шестибалльные пробки. Это на три балла выше обычного.

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