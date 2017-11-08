Неплательщикам платных парковок не могут выписывать штрафы за нарушение

Водители, которые не оплатили нахождение в зоне платной парковки, могут избежать штрафов

Штрафов за неоплату парковки не будет. Несмотря на заявления комитета по развитию транспортной инфраструктуры о том, что они достигли договоренности с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 7 ноября Смольный отправил первый запрос в УГИБДД по городу, но по информации "Водителя Петербурга", ответ будет отрицательным, так как это противоречит действующему законодательству.

Сообщается, что передача персональных данных чиновникам противоречит закону о защите данных ( ФЗ 152). Второе нарушение попадает под 21 статью о нарушении хранения данных. Закон о полиции запрещает предоставлять информацию из банков данных государственным органам их должностным лицам, если это не попадет под случаи, предусмотренные федеральным законом.

Ранее в Смольном сообщали, что они придумали вариант, как наказывать неплательщиков. Глава ведомства Сергей Харлашкин заявил о некой договоренности с ГУ МВД. Механизм, по которому штрафы становились законными, Харлашкин не объяснил, заявив о его секретности.

Председатель КРТИ рассказывал о необходимости согласования юристов. С 1 ноября штрафовать обещали всех водителей, которые не оплачивали парковку. Но до сих пор законного метода, похоже, не придумали. Стоит отметить, что срок хранения данных о нарушении составляет всего 2 месяца.

На данный момент платная парковка себя не окупает. На ее создание было выделено 300 миллионов рублей. За два года работы платной парковки, от добросовестных водителей в бюджет поступило только 217,4 млн рублей. Тем временем недобросовестные принесли в бюджет около 640 млн в виде штрафов только за 2017 год, а за два года миллиард. Обусловлено это тем, что автовладельцы уведомлены о безнаказанности.

Несмотря на полное отсутствие законных оснований, система фиксации нарушений работает как часы. В связи с этим она приносит большие убытки, так как в центре управления парковками работает около 300 человек.

Отмечается, что ранее ГУ МВД просило правительство города о том, чтобы полицейские автомобили могли бесплатно парковаться в зонах, но к договоренности так и не пришли. Сотрудникам приходилось скручивать номера, чтобы не платить за парковку.