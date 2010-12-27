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Группировка неонацистов разгромила вегетарианское кафе в "Этажах"
Сегодня, 13:51
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lesjasap
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Группировка неонацистов разгромила вегетарианское кафе в "Этажах"

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Группировка молодых людей напала на вегетарианцев.

“ЭХО Москвы” сообщило о  нападении неонацистов на вегетарианское кафе в Санкт-Петербурге. Некоторые посетители ранены. Первоисточником новости послужил пост в социальной сети в антифашистском паблике.
 
Как стало известно, в здание ворвались молодые люди, искавшие своего обидчика. Они объяснили, что неизвестный человек справил малую нужду на могильный памятник их близкого друга. Этот друг был известен в качестве участница неонацистских группировок, которых часто обвиняли в убийствах на почве ненависти. Почему-то обидчика юноши решили искать именно в вегетарианском кафе в “Этажах”.
 
Инцидент произошел 1 октября. В “Этажи” ворвались 15 человек из группировки и стали крушить обстановку заведения и нападать на гостей. Бандиты выбили стекла в витринах.
 
В настоящее время кафе работает по штатному расписанию. 
Теги: вегетарианцы , нападение , неонацисты , этажи
Категории: Новости СПб

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