Группировка неонацистов разгромила вегетарианское кафе в "Этажах"

Группировка молодых людей напала на вегетарианцев.

“ЭХО Москвы” сообщило о нападении неонацистов на вегетарианское кафе в Санкт-Петербурге. Некоторые посетители ранены. Первоисточником новости послужил пост в социальной сети в антифашистском паблике.

Как стало известно, в здание ворвались молодые люди, искавшие своего обидчика. Они объяснили, что неизвестный человек справил малую нужду на могильный памятник их близкого друга. Этот друг был известен в качестве участница неонацистских группировок, которых часто обвиняли в убийствах на почве ненависти. Почему-то обидчика юноши решили искать именно в вегетарианском кафе в “Этажах”.

Инцидент произошел 1 октября. В “Этажи” ворвались 15 человек из группировки и стали крушить обстановку заведения и нападать на гостей. Бандиты выбили стекла в витринах.

В настоящее время кафе работает по штатному расписанию.