Суд Петербурга дал условный срок неонацисту, который кидался камнями в антифашистов

Подсудимый раскаялся в своих действиях.

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Артема Власова, который, являясь неонацистом, напал на представителей субкультуры "антифашисты" в клубе "Цоколь". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вместе с соучастниками мужчина не менее 1 раза бросил камень в сторону клуба, а также в представителей другой субкультуры. Инцидент произошел в 2019-м году.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 3 года.

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Фото: Piter.TV